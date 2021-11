Madrid - De manera inesperada el dramaturgo cubano Yunior García, quien se hizo reconocido internacionalmente en los últimos meses por impulsar una marcha -que finalmente no se realizó- dejó Cuba y viajó a España, informó el miércoles un portavoz del gobierno español.

Al tiempo que desde La Habana el canciller cubano Bruno Rodríguez indicó que no se trató de un acuerdo entre gobiernos sino que una decisión personal del artista.

García y su esposa, Dayana Prieto, llegaron a Madrid a la 1:00 p.m. con visas de turistas, dijo a The Associated Press un vocero del gobierno español.

García fue uno de los organizadores de las protestas -una marcha y varias acciones- en Cuba el lunes que fueron neutralizadas por partidarios del gobierno y que tampoco tuvieron el apoyo esperado entre la población en general.

Los organizadores se quejaron de que sus viviendas fueron rodeadas para que no pudieran salir, mientras otros dijeron que la policía les advirtió que los arrestaría si se volcaban a las calles. La marcha había sido desautorizada por el gobierno, que la consideró anticonstitucional.

PUBLICIDAD

Archipiélago, una plataforma en Internet creada por García, con una treintena de moderadores y unos 35.000 usuarios, pidió además que las personas se vistieran de blanco, portaran flores para colocarlas en bustos del prócer José Martí, aplaudieran a las tres de la tarde o tocaran sus cacerolas a las 9 de la noche si no se sentían cómodos o no podían salir. La AP no constató que estas acciones se realizaran.

/ La comunidad cubana en Miami salió el domingo a la calle para mostrar su apoyo "incondicional" a los cubanos de la isla llamados a participar mañana, lunes, en una Marcha Cívica por el Cambio y para expresar su rechazo al Gobierno de Cuba. (Agencia EFE)

Alguno de los manifestantes repartieron flores mientras esperaban por el paso de una caravana de vehículos. (Agencia EFE)

Los actos fueron organizados por grupos del exilio, cuyos dirigentes advirtieron al Gobierno de Miguel Díaz Canel que la comunidad internacional va a estar atenta a lo que suceda mañana durante la marcha pacífica. (Agencia EFE)

Una mujer que se negó a dar su nombre por temor a represalias contra su familia en Cuba, sostiene un machete mientras está vestida como "La Mambisa", mientras los manifestantes se reúnen para apoyar las protestas en Cuba, en el centro de Miami. (The Associated Press)

Los manifestantes se dirigieron al parque Maurice A. Ferre a través de una caravana de automóviles desde el parque Tamiami y botes en la bahía de Biscayne en solidaridad por las protestas en la nación isleña, incluida la "Marcha Cívica por el Cambio" del lunes. (Agencia EFE)

Este lunes funcionará en Miami un centro de información del exilio, que recogerá y difundirá las noticias que les lleguen de Cuba, por si el Gobierno responde con un "apagón" de internet. (The Associated Press)

Un manifestante sostiene una rosa blanca y una bandera cubana mientras se une a los reunidos para apoyar las protestas en Cuba. (The Associated Press)

Con gritos de "Libertad", "Patria y vida" y "Abajo la dictadura", vestidos en su mayoría de blanco y con banderas de Cuba y rosas blancas en las manos, los cubanos se concentraron en una dársena situada cerca de la Torre de la Libertad, un icono de exilio. (The Associated Press)

Más de un millar de vehículos recorrieron las calles de la ciudad tocando la bocina. (The Associated Press)

Algunos manifestantes se arrodillaron para orar mientras se reúnían para apoyar las protestas en Cuba. (The Associated Press)

En la dársena más de una veintena de embarcaciones también lucían enseñas de Cuba e hicieron sonar sus bocinas por la libertad de Cuba y en solidaridad con el 15N, como ya se conoce la marcha convocada por el grupo Archipiélago y declarada ilegal por las autoridades cubanas. (The Associated Press)

Una pequeña estatua de Nuestra Señora de la Caridad, la santa patrona de Cuba, se sostiene mientras los manifestantes se reunían. (The Associated Press)

El activista cubano Ramón Saúl Sánchez sostiene una rosa blanca mientras canta el Himno Nacional y los manifestantes se reúnen para apoyar las protestas en Cuba. (The Associated Press)

Una mujer con atuendo de mambisa espera el paso de una caravana de vehículos en apoyo de la marcha cívica por el cambio en Cuba, en Miami. (Agencia EFE)

Entre los que acudieron a la dársena a manifestarse había artistas exiliados cubanos como el cineasta Lilo Vilapana y el rapero Raudel Collazo, así como el polémico "influencer" Alex Otaola, así como dirigentes del exilio venezolano y nicaragüense. (The Associated Press)

García también deseaba realizar una protesta en solitario el domingo, pero partidarios del gobierno se lo impidieron apostándose en la puerta de su apartamento en un segundo piso de una barriada popular para evitar que pudiera salir de su edificio y cantando consignas revolucionarias. En días anteriores el propio dramaturgo había denunciado que en su reja habían colocado aves muertas.

Durante una entrevista con AP este miércoles, el canciller Rodríguez informó que el viaje de la pareja -que sorprendió hasta a los propios miembros de Archipiélago que dijeron haberlo ido a buscar y estar alarmados por su desaparición- no es “resultado de acuerdo entre gobiernos, de ninguna decisión del gobierno cubano, de ninguna decisión judicial”.

Agregó que supongo que (García) está ejerciendo el derecho que tiene cualquier cubano de viajar y moverse libremente”.

“No hay madera de mártires en los que organizan este tipo de farsas y operaciones fallidas bajo las instrucciones y financiamiento del gobierno de los Estados Unidos”, sostuvo el canciller.

Desde su página de Facebook el propio García dio cuenta de su arribo a España junto a su esposa “vivos, sanos y con las ideas intactas”.

PUBLICIDAD

“Tenemos que agradecer a muchas personas que han hecho posible este viaje. Llevo varios días sin comunicación y necesito actualizarme sobre la situación de otros miembros de Archipiélago. Muy pronto contaremos la odisea”, indicó.

Al conocerse la noticia las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, desde aquellos que comprendieron su decisión hasta quienes lo tildaron de cobarde. Pero, en general, primó la sorpresa ante su partida.

Cuba había acusado a Estados Unidos y grupos de interés de Florida de estar detrás de las marchas, aprovechando la crisis económica que atraviesa el país, para destruir a la revolución como parte de las sanciones impuestas a la isla desde hace seis décadas para presionar un cambio de modelo político.