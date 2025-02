Le Scouarnec, ahora de 74 años, se enfrentará a cientos de víctimas durante un juicio de cuatro meses que comenzará el lunes en Vannes, en la región de Bretaña, en el noroeste de Francia. No niega los cargos, aunque dice que no lo recuerda todo.

Algunos sobrevivientes no tienen recuerdos de las agresiones, ya que estaban inconscientes cuando se sometieron a cirugía a manos de Le Scouarnec.

Los abusos se remontan a décadas

Le Scouarnec admitió los abusos infantiles que se remontan a 1985 y 1986 , según documentos de la investigación. Algunos casos no pudieron ser procesados, ya que el plazo de prescripción había expirado.

Las víctimas estaban atónitas por lo que sucedió

“No recordaba realmente la operación. Recordaba el curso postoperatorio, un cirujano que era bastante cruel”, recordó una de las víctimas, Amélie Lévêque, sobre el tiempo que pasó en el hospital a la edad de nueve años en 1991. “Lloré mucho, pero no pensé que algo así me hubiera pasado durante esta operación”.

“Ese fue el comienzo de las respuestas a una vida de preguntas, y luego fue el inicio del descenso al infierno cuando salí de la oficina del abogado”, dijo. “Sentí que había perdido el control de todo. No estaba loca, pero ahora tenía que enfrentar la verdad de lo que había sucedido”.

“Caí en una profunda depresión... Mi familia trató de ayudar, pero me sentí completamente sola” , dijo.

The Associated Press no revela los nombres de las personas que afirman haber sido agredidas sexualmente a menos que den su consentimiento a ser identificadas o decidan contar sus historias públicamente.