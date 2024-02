Adoptados ilegalmente durante la dictadura de Augusto Pinochet se reúnen con sus familias biológicas

Santiago — No sabe pronunciar el apellido de su hermana, Hastings. Tampoco cómo huele, cuál es su comida favorita o qué le gusta hacer en sus ratos libres. No comparte un idioma con el que pueda comunicarse con ella.

En esa época, refirió Cortés, la hermana de María, su madre “era una persona de campo, vino a trabajar a la ciudad sin saber leer ni escribir, en ese camino le pasaron cosas feas”. Agregó que estaba en la calle sin apoyo familiar cuando tuvo a su hija y cedió a una oferta de ayuda que le acabó forzando a donar su bebé en adopción, “le obligaron a firmar un documento que no sabía lo que era”. Cortés no estableció a qué organización fue donado su bebé.

“Por alguna razón, por el dolor que ella llevaba no me lo dijo antes”, consideró Cortés, quien para su sorpresa y felicidad sumó a su vida a una nueva hermana y un sobrino, en el último mes. Ahora esta estilista de 43 años tambien intenta aprender inglés, algo que nunca hubiera imaginado, con la plataforma DuoLingo para poder comunicarse con María. “Lo único que sé decir es yes (sí)”, bromeó.