Al menos 11 muertos en una colisión entre un minibús y un camión en Sudáfrica

Una colisión en la que se vieron implicados un minibús taxi y un camión causó el jueves la muerte de al menos 11 personas en Sudáfrica, según informaron un funcionario del gobierno local y los servicios de emergencia, poco más de una semana después de que un accidente de tráfico similar dejara 14 escolares muertos.

El accidente del jueves se produjo cerca de la ciudad de Durban, en la provincia oriental de KwaZulu-Natal. Siboniso Duma, funcionario del departamento provincial de transportes, dijo en un comunicado que 11 personas, entre ellas un escolar, murieron en el lugar del accidente, aunque según la información preliminar.

“Los testigos han afirmado que el conductor del camión hizo un giro en U que provocó una colisión frontal”, dijo Duma.

Garrith Jamieson, portavoz del servicio paramédico privado ALS Paramedics, declaró que había 11 muertos y varias personas heridas de gravedad, entre ellas el conductor del minibús, que quedó atrapado entre los restos del vehículo.

La colisión mortal se produjo días después de un choque frontal mortal entre un taxi minibús que se utilizaba para transportar escolares y un camión.

El conductor del minibús implicado en aquel accidente cerca de Johannesburgo el 19 de enero fue detenido y acusado de 14 cargos de asesinato, después de que las autoridades alegaran que conducía de forma temeraria al adelantar a una fila de vehículos antes de chocar contra el camión.

El conductor, de 22 años, fue acusado inicialmente de un delito equiparable a homicidio involuntario, pero los cargos se elevaron a asesinato, según la fiscalía estatal.

El jueves, la ministra sudafricana de Transportes, Barbara Creecy, expresó su “grave preocupación” por el continuo aumento de víctimas mortales de accidentes de tráfico en los que está implicado el transporte público.

Dio instrucciones a la Corporación de Gestión del Tráfico por Carretera del país, responsable de organizar la regulación, aplicación y planificación estratégica del tráfico por carretera, para que colaborara con las autoridades locales en la investigación de la causa de la colisión más reciente.

Se espera un informe de investigación preliminar en las 48 horas siguientes al inicio de la investigación por parte de la RTMC, según Creecy.

Los taxis minibús son el medio de transporte público preferido por la mayoría de los sudafricanos para ir y volver del trabajo, y se calcula que los utilizan aproximadamente el 70% de los viajeros.