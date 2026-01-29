Opinión
Al menos 11 muertos en una colisión entre un minibús y un camión en Sudáfrica

El ministro de Transportes ordenó una investigación urgente

29 de enero de 2026 - 10:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personal de rescate inspecciona el lugar de una colisión en la que se vieron implicados un taxi minibús y un camión, cerca de Durban, Sudáfrica.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una colisión en la que se vieron implicados un minibús taxi y un camión causó el jueves la muerte de al menos 11 personas en Sudáfrica, según informaron un funcionario del gobierno local y los servicios de emergencia, poco más de una semana después de que un accidente de tráfico similar dejara 14 escolares muertos.

RELACIONADAS

El accidente del jueves se produjo cerca de la ciudad de Durban, en la provincia oriental de KwaZulu-Natal. Siboniso Duma, funcionario del departamento provincial de transportes, dijo en un comunicado que 11 personas, entre ellas un escolar, murieron en el lugar del accidente, aunque según la información preliminar.

“Los testigos han afirmado que el conductor del camión hizo un giro en U que provocó una colisión frontal”, dijo Duma.

Garrith Jamieson, portavoz del servicio paramédico privado ALS Paramedics, declaró que había 11 muertos y varias personas heridas de gravedad, entre ellas el conductor del minibús, que quedó atrapado entre los restos del vehículo.

La colisión mortal se produjo días después de un choque frontal mortal entre un taxi minibús que se utilizaba para transportar escolares y un camión.

El conductor del minibús implicado en aquel accidente cerca de Johannesburgo el 19 de enero fue detenido y acusado de 14 cargos de asesinato, después de que las autoridades alegaran que conducía de forma temeraria al adelantar a una fila de vehículos antes de chocar contra el camión.

El conductor, de 22 años, fue acusado inicialmente de un delito equiparable a homicidio involuntario, pero los cargos se elevaron a asesinato, según la fiscalía estatal.

El jueves, la ministra sudafricana de Transportes, Barbara Creecy, expresó su “grave preocupación” por el continuo aumento de víctimas mortales de accidentes de tráfico en los que está implicado el transporte público.

Dio instrucciones a la Corporación de Gestión del Tráfico por Carretera del país, responsable de organizar la regulación, aplicación y planificación estratégica del tráfico por carretera, para que colaborara con las autoridades locales en la investigación de la causa de la colisión más reciente.

Se espera un informe de investigación preliminar en las 48 horas siguientes al inicio de la investigación por parte de la RTMC, según Creecy.

Los taxis minibús son el medio de transporte público preferido por la mayoría de los sudafricanos para ir y volver del trabajo, y se calcula que los utilizan aproximadamente el 70% de los viajeros.

África tiene un problema mayor de seguridad vial, y los accidentes matan a unas 300.000 personas al año, aproximadamente una cuarta parte de la cifra mundial. Según la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, África tiene la tasa de mortalidad por accidentes de tráfico más alta del mundo, con 26,6 muertes por cada 100.000 habitantes, frente a una media mundial de 18 aproximadamente. Y ello a pesar de que el continente, de 1.500 millones de habitantes, sólo cuenta con el 3% del parque mundial de vehículos.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
