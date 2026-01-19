Opinión
Mueren al menos 13 niños en un accidente de autobús escolar en Sudáfrica

La Policía informó que el vehículo llevaba estudiantes a varias escuelas primarias y secundarias

19 de enero de 2026 - 7:21 AM

Actualizado el 19 de enero de 2026 - 9:19 AM

Reportes preliminares indicaron que 11 escolares murieron en el lugar, y dos sucumbieron a sus heridas en el hospital. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Johannesburgo - Al menos 13 niños murieron después de que un camión colisionara con un minibús escolar en la provincia sudafricana de Gauteng, informaron las autoridades el lunes.

Reportes preliminares indicaron que al menos 11 escolares murieron en el lugar, y dos más sucumbieron a sus heridas en el hospital.

El vehículo privado llevaba estudiantes a varias escuelas primarias y secundarias en el suroeste de Johannesburgo el lunes cuando ocurrió el incidente alrededor de las 7 de la mañana, según las autoridades.

Testigos dijeron que el minibús que transportaba a los niños estaba adelantando a otros vehículos parados cuando chocó de frente con el camión. La policía dijo que el incidente está siendo investigado y que el conductor del camión será interrogado.

Los Servicios de Emergencia de Gauteng transportaron a cinco pacientes al Hospital Sebokeng, mientras que otros dos fueron llevados al Hospital Kopanong para recibir atención médica adicional. El conductor del autobús también sufrió heridas y fue uno de los trasladados al hospital.

Se veía a padres llorando desconsolados en el lugar del accidente, mientras los servicios de emergencia recogían libros y material escolar.

El presidente, Cyril Ramaphosa, expresó su tristeza por la pérdida de vidas, y dijo que las autoridades nacionales y provinciales proporcionarían a las familias y escuelas el apoyo psicosocial necesario.

“Nuestros niños son los activos más preciados de la nación y debemos hacer todo lo posible —desde observar las reglas de tránsito hasta la calidad de los proveedores de servicios designados para transportar a los escolares— para proteger a los estudiantes”, dijo Ramaphosa.

La ministra de Educación básica del país, Siviwe Gwarube, dijo que muchos de los accidentes que involucran transporte escolar son causados por errores del conductor. Hizo un llamado al Departamento de Transporte para asegurarse de que los vehículos encargados de transportar a los escolares sean aptos para circular.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

