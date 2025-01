Al menos 42 personas mueren por ataques israelíes en Gaza

Los israelíes también se despertaron con ataques la madrugada del viernes. Israel dijo que se dispararon misiles desde Yemen, lo que activó las sirenas de ataque aéreo en Jerusalén y el centro de Israel y llevó a las personas a refugiarse. De momento no había informes de heridos o daños. Los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen a menudo se atribuyen la responsabilidad.

Mientras el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el viernes para discutir los efectos de la guerra en los hospitales de Gaza, un hospital en el norte, Al-Awda, informó en un comunicado que el ejército de Israel había dicho al personal y a los pacientes que evacuaran inmediatamente. No dio detalles.

Y una enfermera del Hospital Indonesio en el norte de Gaza le dijo a The Associated Press que habían recibido órdenes de evacuar. Hablando bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para hablar públicamente, la enfermera comentó que todavía estaban allí con 19 personas, incluyendo ocho pacientes, y el personal había pedido ambulancias.