¿Por qué llega ayuda limitada a los palestinos dentro de la Franja de Gaza?

El plazo dado por Estados Unidos para que Israel permita la entrada de más ayuda para las personas de la Franja de Gaza o vea reducidos los envíos de armas para su guerra con Hamás expiró el martes, pero el gobierno del presidente Joe Biden dijo que no limitaría las transferencias de armas.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos , Vedant Patel , dijo que el progreso hasta la fecha debe ser complementado y sostenido, pero que “en este momento no hemos hecho una evaluación de que los israelíes estén violando la ley de Estados Unidos” que requiere que los receptores de asistencia militar cumplan con la ley humanitaria internacional y no impidan la provisión de dicha ayuda.

¿En qué nivel se encuentra la ayuda?

En el norte de Gaza, donde el ejército israelí ha llevado a cabo una gran ofensiva durante el último mes, las cifras fueron aún más bajas. No entró ninguna ayuda a las áreas más al norte de Gaza –Jabaliya, Beit Lahiya y Beit Hanoun– en octubre, afirmó la ONU.

Israel señaló que cerró todos los cruces de Gaza por las altas festividades judías en octubre y no pudo enviar ayuda al norte debido a la ofensiva contra los combatientes de Hamás.

Negación de paso y entrada

“Puede haber ayuda esperando en la frontera lista para entrar. Pero si no se nos proporciona un paso seguro para ir a recogerla, no es posible que la tengamos. Y no llegará a las personas que la necesitan”, dijo Louise Wateridge, portavoz de UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.