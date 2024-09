Algunos usuarios en Brasil logran acceder a X al cambiar el acceso a sus servidores

Sin embargo, es posible que la nueva forma de acceso no dure mucho.

Esto hizo que X prácticamente fuera inaccesible en todo el país hasta el miércoles, cuando usuarios, entre ellos un periodista de Associated Press, pudieron volver a ingresar a la plataforma. El número de publicaciones realizadas desde Brasil aumentó de 939,000 el martes a más de 2 millones para la tarde del miércoles, según datos de la compañía de análisis Bites.

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil, Anatel, dijo en un comunicado que analiza la situación e informará de sus conclusiones al STF, destacando que no ha habido cambios en el fallo de De Moraes. Un panel de jueces ratificó posteriormente su decisión, aunque todavía no se ha presentado ante el pleno del tribunal. Su decisión de sancionar el uso del VPN, en particular, ha generado reacciones desfavorables, incluso por parte de la Orden de Abogados del Brasil.