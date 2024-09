En crisis grupos de fans de celebridades en todo el mundo tras cierre de X en Brasil

“Me di cuenta de lo fuerte que es nuestro poder digital en este último minuto; dado que tuiteamos en inglés, la gente no sabe que somos brasileños. Pero somos muchos, estamos en todas partes”, dijo Aianne Amado, candidata a doctorado de la Universidad de Sao Paulo quien estudia a los grupos de fans brasileños. “Creo que nos extrañarán y no será la misma red”.

Conozca a los fans

Strabelli, de 26 años, dijo a The Associated Press que, de pequeña, no tenía muchos amigos. En cierto modo, refirió, su vida comenzó con el grupo de fans en línea —primero, a través de Katy Perry y el programa “Once Upon A Time”, y luego con Woolf. Las amistades en internet se trasladaron a la vida real y, durante un año, salió con una chica que conoció a través de su pasión compartida.