7 de agosto de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aterradora experiencia: motociclista intenta robarle a periodista durante transmisión en vivo

El incidente, que fue captado en video, ha generado indignación en redes sociales

7 de agosto de 2025 - 11:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hecho fue registrado durante la emisión de la tarde, en la que la periodista Sofía Pérez D’Abreu, se encontraba hablando sobre el caso de un bebé intoxicado con fentanilo contaminado. (El Tiempo / GDA)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El pasado lunes 4 de agosto, los televidentes argentinos fueron testigos de un intento de robo en la ciudad de Córdoba, cuando un motociclista interrumpió la transmisión en vivo de un noticiero por tratar de quitarle el celular a una reportera.

El hecho fue registrado durante la emisión de la tarde, en la que la periodista Sofía Pérez D’Abreu, se encontraba hablando sobre el caso de un bebé intoxicado con fentanilo contaminado.

De acuerdo con los videos que circulan por las diferentes plataformas digitales, la comunicadora y su camarógrafo estaban compartiendo los detalles de la noticia con el equipo central a través de un dispositivo móvil.

Sin embargo, mientras sus compañeros debatían en el estudio, la cámara de Pérez empezó a mostrar imágenes borrosas acompañadas de los gritos de una mujer bastante asustada.

Después de un claro forcejeo con el delincuente, la periodista se levantó del suelo y caminó unos pocos metros para recoger algunos artículos del suelo. Unos segundos más tardes comentó: “Nos sacaron el celular en vivo, chicos”.

“Nos quisieron robar. Estamos bien”, aclaró la reportera ante la visible preocupación de sus colegas en el foro. Por su parte, el camarógrafo tomó el teléfono y lo colocó en el soporte que le arrebataron.

Pese a la conmoción de la situación, Pérez indicó: “¡Qué basura! No lo esperábamos, perdón”. Sumado a esto, su compañero señaló que el hombre había pasado dos veces por el lugar de forma sospechosa.

El intento de robo generó indignación

El hecho quedó registrado en video y fue difundido por varias personas en redes sociales, donde otros usuarios reaccionaron asombrados por la creciente inseguridad de la ciudad argentina.

“Córdoba está más insegura que nunca. No debe haber un solo cordobés que no haya sufrido algo parecido en este último año”, escribió un internauta en la sección de comentarios de X.

“Cuando ya pensaste que lo habías visto todo, el chorro te roba en vivo y en directo”, expresó un joven, haciendo referencia a que los delincuentes ya no tratan de ocultar sus actos ante las cámaras de televisión.

Si bien el susto que protagonizó Peréz la dejó bastante inquieta durante el resto de la transmisión, tanto ella como su camarógrafo confirmaron que ninguno de los dos resultó herido durante el robo.

ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
