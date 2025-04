El Boeing 787-Dreamliner había partido de la capital argentina a las 11:09 a.m. Luego de dos horas de vuelo, mientras pasaba por Paraguay, realizó un giro y volvió al país tras declararse en emergencia.

Según explicaron fuentes de la compañía aérea a La Nación, el incidente se produjo cuando el avión volaba por Paraguay , cerca de la ciudad de Formosa . Fue en ese entonces que el piloto debió declarar el “Pan Pan medical”, término que se utiliza para referirse a situaciones donde se registra “una señal de urgencia” que requiere de asistencia, pero que no implica un hecho de “peligro inmediato” para las personas a bordo.

El recorrido del avión

Otro antecedente

“Partimos y todo normal. A la hora y media nos dieron la cena. Y en un primer anuncio el piloto dijo que íbamos a tener que regresar a Buenos Aires por un problema que no podían identificar bien. A los cinco minutos nos dijo: ‘Hay una persona en la bodega que está haciendo ruidos consistentes y por una cuestión de seguridad tenemos que volver para que no se golpee’. Llamó la atención el nivel de detalle, aparentemente lo tenían claro, no sabíamos si había cámaras. Y era el comentario de las azafatas, que eran ruidos de una persona aparentemente golpeando con algo”, reveló en Radio Mitre Marcos Caligaris, el director de contenidos de Cadena 3, que estaba en el vuelo.