Las autoridades no han dicho si el niño de 18 meses que resultó herido en ese accidente viajaba en el regazo de uno de sus padres. Las 21 personas que resultaron heridas fueron dadas de alta del hospital, pero niños pequeños han muerto en accidentes anteriores.

1 / 9 | FOTOS: Avión queda boca arriba al aterrizar en aeropuerto de Toronto. Un avión de Delta Airlines se volcó el lunes al llegar al Aeropuerto Pearson de Toronto y 17 personas resultaron heridas. - The Associated Press

Los expertos coinciden en que es más seguro que los niños menores de 2 años tengan su propio asiento en el avión y que viajen en asientos de seguridad aprobados para automóviles cuando vuelan, incluso si su familia tiene que pagar un billete adicional. No obstante, aún se permite que los bebés viajen en el regazo, por lo que los padres todavía lo hacen a pesar de los riesgos.

“Le dije lo que pensé que la detendría: que los equipos de rescate lo encontrarían. Y ella simplemente me miró y dijo: ‘Me dijiste que pusiera a mi bebé en el suelo. Y lo hice. Y ahora se ha ido’. Así que creo que ese fue el momento en que me convertí en defensora de los asientos para niños”, expuso Brown.

¿Qué recomiendan los expertos?

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, y su contraparte en Canadá, la Junta de Seguridad en el Transporte, han recomendado desde hace mucho tiempo que los niños pequeños viajen únicamente en asientos de seguridad aprobados para automóviles para protegerlos. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) también recomienda el uso de asientos de seguridad, pero no lo exige a pesar de la presión de quienes defienden la medida.

Además de esos reguladores de seguridad, la American Academy of Pediatrics (Academia Estadounidense de Pediatría) y la mayoría de los principales grupos comerciales y sindicatos de aerolíneas apoyan la exigencia de que los niños pequeños viajen en asientos de seguridad aprobados para automóviles.

“Todos hemos estado en ese punto de la vida cuando tienes niños pequeños. No nadas en dinero. Intentas ahorrar dinero de cualquier manera posible. Y si puedes evitar comprar un asiento adicional, es una reacción completamente comprensible”, dijo Tom Chapman, miembro de la NTSB. “Es sólo que la gente no entiende el riesgo al que someten a su hijo al no comprar ese asiento y sujetarlo adecuadamente”.