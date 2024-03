Barco con ayuda humanitaria parte hacia Franja de Gaza

Una guerra sin final a vista

La guerra, que comenzó tras el asalto de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre, se ha cobrado la vida de más de 30,000 palestinos en Gaza y ha desplazado a alrededor del 80% de sus 2.3 millones de habitantes. Según Naciones Unidas , un cuarto de los gazatíes pasa hambre porque no pueden encontrar alimentos suficientes o no pueden permitirse sus exorbitantes precios.

No se reportaron daños personales ni materiales de inmediato en un operativo que parecía responder a los ataques aéreos israelíes de la víspera sobre Líbano. Israel y el grupo insurgente libanés Hezbollah han intercambiado disparos casi a diario desde el 7 de octubre.

“Nuestros niños no encuentran nada que comer”

Israel afirma que no limita la entrada de ayuda humanitaria a través de los dos cruces fronterizos terrestres abiertos en el sur. Pero las agencias de la ONU y las organizaciones humanitarias sostienen que no siempre pueden distribuir los suministros una vez que llegan al enclave por problemas de seguridad y logísticos, y han pedido a las autoridades israelíes que habiliten más pasos.

“Nuestros niños no encuentran nada que comer”, dijo Bassam al-Haw, un voluntario. “Ni comida, ni agua, ni harina”.

La ruta marítima entraña promesas y posibles peligros

Una vez que el barco de Open Arms y la barcaza que remolca se acerquen a Gaza, dos embarcaciones más pequeñas remolcarán la barcaza hasta el embarcadero que World Central Kitchen está construyendo en una ubicación no revelada. La ONG, que gestiona 65 comedores en todo el territorio, tiene previsto distribuir los alimentos en el norte del territorio.

Los organizadores dijeron que el embarcadero estará en la costa del norte de Gaza pero no ofrecieron más detalles. En una breve entrevista con The Associated Press el sábado en la noche, Andrés dijo que quería mantener la ubicación en secreto para evitar que las multitudes puedan obstaculizar el reparto.