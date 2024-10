Brasil logra acuerdo multimillonario con empresas mineras por desastre ambiental de 2015

“Estamos remediando un desastre que pudo haberse evitado, pero no fue así”, dijo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una sala del palacio presidencial, rodeado por gobernadores de los estados afectados, miembros de su gobierno, reporteros y víctimas.

El acuerdo incluye compensaciones para más de 300,000 víctimas, aunque esa cifra no tiene en cuenta todas las personas afectadas. El doble de personas —620,000— presentaron su caso el lunes ante un tribunal de Reino Unido, en busca de indemnizaciones.

“El dinero no puede pagar lo que hemos sufrido aquí”, dijo. “Aceptamos el dinero porque es nuestro derecho. Pero decir que 100,000, o incluso 200,000 o 300,000 pueden devolvernos la vida que teníamos —no creo que ninguna cantidad de dinero pueda hacerlo”.

Pogust Goodhead, la empresa legal que representa a los demandantes, dijo el viernes que el acuerdo en Brasil no debería tener ningún impacto en el caso de Londres, y que no habrá una doble indemnización. La empresa añadió que sus clientes quedaron excluidos de las negociaciones y aún buscan un resarcimiento pleno por daños no resueltos.