Centro Carter observó comicios en Venezuela y muestra actas electorales ante la OEA

El Centro Carter y una pequeña delegación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fueron los únicos observadores internacionales autorizados por el gobierno de Maduro en las elecciones. Dos días después de los comicios, el Centro emitió un reporte en el que aseguró que las elecciones no fueron democráticas y no podía corroborar ni verificar los resultados ante la negativa de las autoridades electorales a desplegar las actas.

Lincoln dijo que el Centro recibió recientemente las actas a través del correo internacional, pero no aclaró quién se las envió o cómo las obtuvo. Expresó que el grupo emitirá pronto un nuevo informe .

El Centro no respondió de inmediato un pedido de The Associated Press en busca de más detalles.