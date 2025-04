Cerca de 250,000 dolientes rindieron homenaje al papa Francisco durante tres días

El último adiós

“Nos volveremos a ver”

1 / 25 | Trasladan el cuerpo del papa Francisco a la Basílica de San Pedro. Cientos de personas se congregaron en la plaza de San Pedro a la espera del traslado del cuerpo del pontífice, que yacía expuesto en la capilla de la la Casa Santa Marta. - The Associated Press

“Lo dio todo, se entregó por completo, hasta el final”, apuntó Ballarini. “He pasado los últimos dos días llorando. No me encontraba bien después de su fallecimiento, ni siquiera puedo decir la palabra. Para mí, voló. Un día, nos volveremos a ver”.

“Me siento culpable, porque a través de los videos que he visto estos días he entendido que era un hombre de una enorme humanidad, cercano a la gente sencilla”, dijo. “Así que he venido a pedir perdón, porque me siento culpable hacia él, como un gusano”.