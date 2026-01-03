Opinión
Chavistas piden en Caracas que “devuelvan” a Nicolás Maduro

“Queremos a Maduro”, gritaban los manifestantes concentrados en espacios cercanos al palacio presidencial de Miraflores.

3 de enero de 2026 - 7:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Queremos a Maduro”, gritaban los manifestantes concentrados en espacios cercanos al palacio presidencial de Miraflores. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Caracas- Chavistas salieron este sábado a las calles del centro de Caracas para exigir que “devuelvan” al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y aseguraron que no van a permitir que el presidente estadounidense, Donald Trump, gobierne Venezuela, tal y como anunció después del ataque que ordenó contra Caracas y otras zonas del país.

RELACIONADAS

“Nosotros estamos en las calles pidiendo una fe de vida, que nos devuelvan a nuestro presidente que lo han secuestrado”, dijo la alcaldesa de Caracas y almirante, Carmen Meléndez, en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), al calificar de “hostil” el ataque.

Ataviada con un uniforme militar verde olivo, Meléndez se encontraba acompañaba de un grupo de personas que cargaba imágenes y cuadros con el rostro de Maduro y del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

“Queremos a Maduro”, gritaban los manifestantes concentrados en espacios cercanos al palacio presidencial de Miraflores.

Los chavistas se apostaron en varias calles del centro de la ciudad y aseguraron que se mantendrán de forma “permanente” pidiendo el regreso de Maduro.

“Nosotros no vamos a permitir que Donald Trump venga a dirigir ningún Estado ni ningún Gobierno en nuestro territorio. Nosotros somos soberanos, tenemos una Constitución que hay que respetar”, dijo a EFE Sheila Martínez, de 44 años, quien se encontraba en la avenida Urdaneta de la capital venezolana.

Esta mujer aseguró que el país no está dispuesto a entregarle el palacio presidencial a Trump y advirtió que los venezolanos no se van a dejar “manipular” tras indicar que no son “un pueblo pendejo (tonto)”.

La venezolana Wiliana Flores celebra en Madrid tras el anuncio del presidente Donald Trump de que el mandatario venezolano Nicolás Maduro había sido capturado y trasladado fuera de su país, el sábado 3 de enero de 2026. Los venezolanos de la diáspora, en su mayoría opositores al gobierno de Nicolás Maduro, celebraron la incursión de las fuerzas estadounidenses a su país.En Atenas, Grecia, un manifestante iza una bandera estadounidense que fue incendiada durante una manifestación en oposición a los ataques de Estados Unidos contra Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro.
1 / 20 | Reacciones encontradas: mientras unos celebran, otros lloran la captura de Nicolás Maduro. La venezolana Wiliana Flores celebra en Madrid tras el anuncio del presidente Donald Trump de que el mandatario venezolano Nicolás Maduro había sido capturado y trasladado fuera de su país, el sábado 3 de enero de 2026. - Bernat Armangue

“Aquí estamos patria o muerte”, remarcó.

“Secuestrador”

Entretanto, la miliciana Gladys Ríos, de 64 años, acusó a Trump de “secuestrador”, “ladrón” y “desgraciado”.

“A Maduro nos lo traen porque aquí no manda Trump. Aquí manda el pueblo”, insistió tras pedir que averigüen quién “vendió” a Maduro.

Según el jefe de gobierno del Distrito Capital, Nahúm Fernández, hay movilizaciones en todo el país.

Varias detonaciones con el sobrevuelo de aeronaves se escucharon durante la madrugada de este sábado en Caracas y estados vecinos como La Guaira, Miranda y Aragua (norte).

Trump informó en un mensaje en la red social Truth Social que Estados Unidos llevó a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y anunció la captura de Maduro junto con su esposa, la primera dama Cilia Flores.

El líder republicano dijo que ambos fueron sacados “por aire del país”.

Venezuela, en tanto, denunció un “gravísimo ataque militar”.

