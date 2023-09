El número de personas reportadas como desaparecidas en el devastador incendio forestal de Maui podría reducirse de casi 400 a menos de 100 cuando las autoridades ofrezcan el viernes información actualizada sobre sus esfuerzos para localizarlas, dijo el gobernador de Hawaii, Josh Green.

“Creemos que el número se ha reducido a dos dígitos, así que gracias a Dios”, dijo el jueves en un video publicado en X, antes conocido como Twitter.

Las autoridades han dicho que al menos 115 personas murieron en el incendio, que arrasó Lahaina en cuestión de horas el 8 de agosto y se convirtió incendio forestal más mortífero en Estados Unidos en un siglo. Sin embargo, en un principio se desconocía el paradero de más de 1,000 personas, a las que familiares, amigos o conocidos reportaron como desaparecidas.

Las autoridades redujeron la lista a 388 nombres que se consideraban desaparecidos, pero incluso esa lista incluía los nombres de muchas personas que estaban vivas o que se sabía que habían fallecido. Una vez que publicaron los nombres, más de 200 personas facilitaron rápidamente información sobre quienes estaban incluidas en la lista.

PUBLICIDAD

Por su parte, Green dijo a The Associated Press en una entrevista el jueves que su gobierno ha abierto varias pesquisa sobre personas que supuestamente han hecho ofertas no solicitadas de propiedades en la ciudad de Lahaina, afectada por el incendio, en violación de una nueva orden de emergencia.

Green prohibió tales ofertas firmando una promulgación de emergencia el 19 de agosto destinada a impedir que los terrenos de la histórica comunidad costera pasen a manos de compradores externos. La orden pretende dar a los residentes cierto “respiro” mientras deciden qué hacer a continuación, dijo Green.

Incluso antes del incendio, Lahaina era una ciudad en rápido proceso de gentrificación y desde entonces se ha extendido la preocupación de que los nativos hawaianos y los residentes nacidos en la zona que han tenido propiedades durante generaciones se sientan presionados a vender.

El temor es que abandonen Lahaina, Maui o el estado, y se lleven consigo su cultura y tradiciones, contribuyendo así al éxodo continuo de los hawaianos a lugares menos caros para vivir.

“Lo hemos visto en muchos lugares de nuestro país y de nuestro mundo, donde la gente lo ha perdido todo menos sus tierras y alguien se abalanza sobre ellas y las compra por unos céntimos”, dijo Green. “Queremos mantener estas tierras en manos de la población local, y queremos darles al menos la oportunidad de decidir si quieren volver a construir”.

El incendio destruyó entre 1,800 y 1,900 viviendas. En este pueblo de 12,000 habitantes vivían muchos de los que trabajaban en hoteles y restaurantes de la cercana Kaanapali y de la propia Lahaina.