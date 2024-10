Corea del Norte ha enviado cerca de 10,000 soldados para ayudar a Rusia contra Ucrania

Singh dijo que Austin y el ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, discutirán el despliegue de soldados norcoreanos en Ucrania. No habrá limitaciones en el uso de armas proporcionadas por Estados Unidos contra esas fuerzas, afirmó Singh.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, hizo caso omiso de los comentarios de Rutte y señaló que Pyongyang y Moscú firmaron un pacto de seguridad conjunto en junio pasado. No confirmó que los soldados norcoreanos estuvieran en Rusia.

Los surcoreanos no mostraron evidencia de tropas norcoreanas en Kursk, según funcionarios europeos que estuvieron presentes durante el intercambio de 90 minutos y hablaron con The Associated Press sobre la sesión informativa de seguridad bajo condición de anonimato.