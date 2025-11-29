Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Corte Penal Internacional rechaza solicitud de liberar a expresidente filipino Rodrigo Duterte

Sus abogados afirman que está “enfermo y débil” y que es cruel mantenerlo tras las rejas durante el juicio.

29 de noviembre de 2025 - 10:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente filipino Rodrigo Duterteenfrenta cargos de crímenes de lesa humanidad por su presunta participación en decenas de asesinatos como parte de su llamada guerra contra las drogas durante su mandato, primero como alcalde de una ciudad del sur y posteriormente como presidente. (Bullit Marquez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El expresidente filipino Rodrigo Duterte permanecerá detenido en la Corte Penal Internacional (CPI) luego que los jueces de apelación rechazaron el viernes una solicitud para liberarlo por motivos de salud.

RELACIONADAS

El octogenario enfrenta cargos de crímenes de lesa humanidad por su presunta participación en decenas de asesinatos como parte de su llamada guerra contra las drogas durante su mandato, primero como alcalde de una ciudad del sur y posteriormente como presidente.

Los abogados de Duterte no lograron demostrar que una decisión de octubre de la cámara inferior fuera irrazonable, dijo la jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza, dirigiéndose al pleno de la sala en La Haya.

El expresidente no estuvo presente en la corte el viernes.

La defensa planea “reintroducir su solicitud de liberación” de Duterte tras los resultados de un examen médico que se esperan para el próximo mes, dijo el abogado Nick Kaufman en un comunicado.

Los abogados de Duterte afirman que él está “enfermo y débil” y que es cruel mantenerlo tras las rejas durante el juicio. En septiembre, la corte pospuso una audiencia preliminar hasta que se pudiera realizar una evaluación médica completa. Según los documentos de la defensa, las facultades cognitivas de Duterte han disminuido a un nivel que le impide ayudar a sus abogados.

El mes pasado, los jueces decidieron mantener a Duterte bajo custodia, considerando que probablemente se negará a regresar para el juicio y podría usar su libertad para intimidar a los testigos.

Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas.
Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas. (Bullit Marquez)

Según los documentos de la corte, Duterte instruyó y autorizó “actos violentos, incluyendo asesinatos, contra presuntos criminales, entre ellos presuntos traficantes y consumidores de drogas”. Los cargos en su contra datan del 1 de noviembre de 2011, cuando aún era alcalde de la ciudad sureña de Davao, hasta el 16 de marzo de 2019, cuando el país se retiró de la corte. Fue presidente de 2016 a 2022.

Las estimaciones del número de muertos durante el mandato presidencial de Duterte varían. La policía nacional sitúa la cifra en más de 6,000, y grupos de derechos humanos afirman que podría llegar a 30,000. Las familias de las víctimas celebraron el arresto de Duterte en marzo.

El equipo legal solicitó que fuera transferido a la custodia de otro estado miembro al momento en que continúan los procedimientos. Sin embargo, los jueces de apelación coincidieron con la cámara inferior en que el riesgo que suponía su liberación “no podía ser mitigado” por el país no revelado, dijo la jueza Ibáñez.

Los fiscales de la CPI anunciaron en febrero de 2018 que abrirían una investigación preliminar sobre los hechos de violencia que tuvieron lugar durante el tiempo de Duterte en el poder. En una medida que los activistas de derechos humanos señalan se trató de un intento de escapar de la rendición de cuentas, Duterte, quien aún era presidente, anunció un mes después que Filipinas dejaba la corte.

Los países no pueden abusar de su derecho a retirarse del Estatuto de Roma, el documento fundacional de la CPI, “protegiendo a personas de la justicia en relación con presuntos crímenes que ya están bajo consideración”, escribieron los jueces en el fallo de octubre. El equipo legal de Duterte también ha apelado esta decisión.

En un comunicado, el gobierno actual de Filipinas reconoció la decisión del viernes.

Rodrigo Duterte (Archivo / AP)
Rodrigo Duterte (Archivo / AP)

“La Corte Penal Internacional ya ha tomado su decisión y el Palacio la respeta”, dijo la secretaria de Comunicaciones Presidenciales, Claire Castro, en un comunicado.

La familia y los aliados de Duterte han culpado al actual presidente Ferdinand Marcos Jr. por lo que afirman fue el arresto y detención ilegal del expresidente por parte de la CPI.

La familia Duterte dijo que aceptó la decisión “con corazones tranquilos”.

“Continuaremos trabajando con el equipo de defensa en el caso y seguiremos apoyando al expresidente Rodrigo Duterte con nuestras conversaciones diarias. Agradecemos a todos los que rezaron con nosotros hoy”, dijeron en un comunicado.

Tags
Breaking NewsFilipinasRodrigo Duterte
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 28 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: