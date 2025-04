¿Cuáles son las acciones que no se deben hacer este Viernes Santo?

El Viernes Santo, en particular, adquiere una relevancia notable por su carga simbólica. En él se recuerda la crucifixión del Hijo de Dios y, según señala el sitio especializado ‘EWTN’, “no es día de precepto, pero sí es un día de ayuno y abstinencia, como el Miércoles de Ceniza”. Aunque no todos los fieles están obligados a cumplir con estas prácticas, se recomienda su observancia como parte de una actitud humilde y recogida.