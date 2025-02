Denuncian a presidente argentino por promocionar criptomoneda que colapsó

“Hubo una concertación previa para cometer una cantidad de estafas indeterminadas... en donde la actuación presidencial fue esencial” , dijo Baldiviezo en declaraciones a The Associated Press. Aseguró que la querella es de carácter ciudadana y que esperan que se le dé curso de inmediato en las instancias judiciales y de investigación.

No fue la única acción judicial emprendida contra Milei el domingo. El dirigente juvenil de la opositora Unión Cívica Radical (UCR), Agustín Rombolá, y Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la expresidenta Cristina Fernández, también denunciaron al jefe de Estado. El último extendió las querellas a la secretaria Karina Milei y el portavoz Manuel Adorni, entre otros.

“Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién. Inflaste su valor aprovechándote de tu investidura presidencial” , escribió el sábado Fernández en X. “Miles confiaron en vos, compraron caro y en cuestión de horas perdieron millones mientras unos pocos (me juego la cabeza que todos libertarios) hicieron fortunas con información privilegiada”.

Milei explicó el sábado que con su mensaje en X intentó respaldar un supuesto “emprendimiento privado del que no tengo vinculación alguna”, al tiempo en que aseguró que no estaba interiorizado sobre los pormenores del proyecto y que por ello optó por no seguir dándole difusión. También culpó a sus opositores de querer sacar rédito político de la situación.