Lucas Hunter, un ciudadano estadounidense, viajó a Colombia para practicar kitesurf, pero terminó detenido en Venezuela. Desde principios de enero, su familia no tiene información sobre su paradero y denuncia que fue arrestado de manera injusta. “No hizo nada malo”, aseguró su hermana.

El estadounidense de 37 año, quien también tiene la ciudadanía francesa, trabaja en finanzas internacionales. Sin embargo, su gran pasión son los deportes acuáticos. Trabajó como instructor en Hawaii y en los últimos años se dedicó con avidez al kitesurf. Precisamente, este deporte lo motivó a viajar a Colombia a fines de 2024. Su hermana, Sophie, le contó a CNN que quería participar de varias competencias.

El plan original de Lucas era disfrutar de dos semanas y media de vacaciones y deporte. Sin embargo, pero todo cambió el 7 de enero, cuando se acercó a la frontera con Venezuela y quedó detenido. Desde entonces, su familia no volvió a saber de él.

Según indica en el sitio web freelucas.com, que creó la familia Hunter para denunciar el caso y pedir por su liberación, ese día Lucas se trasladaba en moto por Paraguachón y la carretera lo acercó a la frontera con Venezuela.

Al divisar el puesto de control y notar la presencia de las fuerzas militares venezolanas, Hunter intentó dar la vuelta para alejarse, pero fue interceptado. “Fue secuestrado, raptado por fuerzas militares venezolanas que lo llevaron al otro lado de la frontera”, explicó Sophie al medio citado.

Un arresto sin explicaciones que ya lleva más de dos meses

Sophie relató que a la 1:30 p.m. (hora de Colombia) del 7 de enero, Lucas logró enviarle un mensaje de voz en el que le dijo que había sido “capturado por los venezolanos” y que habían pasado “cuatro horas” desde que fue apresado. “Creo que quieren soltarme, pero la policía y los militares me están haciendo muchas preguntas”, recordó que le comentó el deportista, quien como no habla español no entendía bien lo que ocurría.

Al día siguiente, por la mañana, Lucas le envió otro mensaje en el que le dijo que esperaba ser liberado pronto. “Sigo en el mismo lugar. Hay policía de inmigración involucrada. Hicieron un informe con todos los detalles, donde dice que no tenía intención de entrar al país, y cuando vi la frontera, di marcha atrás, pero los militares me dijeron que me presentara”, detalló.

Y agregó: “Algunos me dicen que me interrogarán durante tres días. Supongo que será en Caracas. Otros dicen que ya veremos más tarde. Así que ahora estoy esperando la autorización para salir”. Fue la última vez que se comunicó y desde entonces su familia no tiene información sobre su paradero.

En una entrevista con CNN, Sophie expresó: “No tenemos ninguna prueba de vida”. Y aseguró que su hermano “no hizo nada malo, no es un activista político, no tiene afiliación militar. Simplemente, estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”.

La detención de Lucas Hunter en Venezuela: ¿un caso con implicaciones políticas?

La familia de Lucas considera que su detención no fue un hecho casual y denunció que se trata de un “arresto político”. En la web que crearon para reclamar su liberación publicaron que “Venezuela tiene un historial de detenciones injustas de ciudadanos estadounidenses”.

En este sentido, destacaron que desde que Estados Unidos y otros países denunciaron la negativa del presidente Nicolás Maduro a aceptar su derrota electoral de julio de 2024, “Venezuela ha detenido al menos a 13 estadounidenses y a docenas de otros extranjeros” con la finalidad de “obtener concesiones políticas de Estados Unidos y otros gobiernos”.

En enero, consignó CNN, tras una reunión entre el enviado especial de Washington, Richard Grenell, y el presidente Nicolás Maduro, seis estadounidenses fueron liberados. Sin embargo, Lucas no estuvo entre ellos. “Estados Unidos continúa sus esfuerzos para asegurar la liberación de los restantes estadounidenses detenidos injustamente por el régimen en Venezuela”, afirmó un portavoz del Departamento de Estado.