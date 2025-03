Donald Trump da 30 días para salida de petrolera Chevron de Venezuela

¿Qué bloqueos pesarán para Venezuela y el petróleo por parte de Estados Unidos?

La notificación publicada por la Ofac, establece que no se autoriza el pago de impuestos o regalías al Gobierno de Venezuela. El pago de cualquier dividendo, incluido un dividendo en especie, a Petróleos de Venezuela, o a cualquier entidad en la que Pdvsa posea, directa o indirectamente, una participación del 50 por ciento o más.

El camino para una posible negociación Maduro -Trump

“Por la presente, revertimos las concesiones que el corrupto Joe Biden le dio a Nicolás Maduro , de Venezuela, sobre el acuerdo de transacción petrolera, con fecha del 26 de noviembre de 2022, y que también tiene que ver con las condiciones electorales dentro de Venezuela, que no han sido cumplidas por el régimen de Maduro”, escribió en su cuenta de Truth Social.

En teoría, Chevron tenía seis meses para desmontar operaciones y no 30 días como ha anunciado la Ofac este martes.

Sin embargo, algunos analistas consideran que este pudiera ser un mecanismo de presión de Trump en contra del Gobierno de Nicolás Maduro para forzarlo a una negociación, aunque no se sabe sobre qué específicamente.

Ahora no se sabe si en 30 días, Maduro y Trump podrán negociar algo. El estadounidense se ha quejado que Caracas no está recibiendo a ritmo acelerado a los migrantes deportados e insiste en que Maduro no cumplió las condiciones electorales de los comicios del 28 de julio en los que se declaró ganador sin mostrar pruebas.