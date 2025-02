Para la analista y profesora de la Universidad de las Américas, María Cristina Bayas, lo que ha pasado “es un triunfo para el correísmo, porque las encuestas daban una amplia diferencia entre Noboa y González”. Anticipó una eventual remontada de cifras que deje a la postulante de izquierda como ganadora, debido a que no habían ingresado buena parte de los votos de las provincias que la apoyan.

“El pueblo está abriendo los ojos”

Al final de la tarde, con un poco de decepción en su rostro, Francisco Almache estudiante universitario de 18 años que votó por Luisa González, dijo a The Associated Press que “la esperanza es lo último que se pierde”, por lo que esperará los resultados oficiales. Con Noboa, cree, el país iba mal y “si va a ganar, va a ser peor”, se lamentó.

Cristina Ortega, de 38 años y comerciante, argumentó que los primeros datos no oficiales se justifican en que “el pueblo está abriendo los ojos para que no seamos presa del narcotráfico y la delincuencia”. Mientras que Martín Castro, ingeniero mecánico de 43 años, consideró que a González “le jugó en contra que su líder apoyara a (Nicolás) Maduro y que sus candidatos no dieran una opinión firme de si lo apoyaban o no”.