El expresidente de El Salvador es condenado a ocho años de cárcel por lavado de dinero

Funes, que gobernó El Salvador de 2009 a 2014, vive en Nicaragua bajo la protección del gobierno de Ortega y no ha estado presente en ninguno de los juicios en su contra. El exmandatario no nombró abogado defensor, por lo que le fue asignado uno de oficio.

Funes reaccionó a la nueva condena a través de X, antes Twitter, donde rechazó la acusación y afirmó que “ este es otro caso montado por la Fiscalía siguiendo órdenes de la derecha oligárquica que me persigue desde el 2015 ″.

El exmandatario aseguró no conocer al empresario guatemalteco que participó en la licitación para construir el puente. “Nunca lo he visto en mi vida y menos he negociado la entrega de una dádiva con él”.