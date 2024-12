El Jubileo, el evento católico con 32 millones de visitantes que pondrá a prueba al papa

Una Puerta Santa en la cárcel

26 grandes eventos: el papa no se echa atrás

El delegado del papa Francisco para la organización del Jubileo, monseñor Rino Fisichella, aseguró a EFE que el del papa “será un empeño muy duro, pero no se ha echado atrás en nada”.

“Cuando en los últimos meses presenté el borrador del programa lo hablé con él y claro está, él participó con sus sugerencias, y lo primero que me dijo y que ya me había repetido en otras ocasiones: ‘No me echo atrás’”, explicó.