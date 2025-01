El papa cuenta los detalles de su infancia y adolescencia en la autobiografía “Esperanza”

“Mis abuelos y su único hijo, Mario, el muchacho que iba a ser mi padre, compraron el pasaje para esa larga travesía en aquel buque que zarpó del puerto de Génova el 11 de octubre de 1927, rumbo a Buenos Aires Pero no embarcaron. Por mucho que lo intentaron, no consiguieron vender a tiempo cuanto tenían. Al cabo, muy a su pesar, los Bergoglio tuvieron que devolver el pasaje y aplazar la partida para Argentina” , cuenta el papa.

“Por eso estoy ahora aquí, No se imaginan la de veces que se lo he agradecido a la Divina Providencia” , añade Francisco en esta autobiografía, según algunos extractos adelantados este domingo por la casa editorial.

El papa describe su vecindario desde el caso de una peluquera que se llamaba Margot “y que tenía una hermana, que era prostituta”. Un día Margot tuvo un hijo. Yo no sabía quién era el padre, y eso me asombraba y me intrigaba, pero al barrio no parecía preocuparle mucho”, cuenta Bergoglio.