El papa expulsa a 10 miembros del movimiento Sodalicio en Perú por abusos “sádicos”

Aun así, la Santa Sede se negó a expulsar a Figari del movimiento en 2017 y se limitó a ordenarle que viviera apartado de la comunidad del Sodalicio en Roma y cesara todo contacto con ella. Parecía que el Vaticano no sabía qué hacer bajo el derecho canónico, el cual no previó castigos para los fundadores de comunidades religiosas que no eran sacerdotes. Esto causó la indignación de las víctimas.