El papa Francisco escribe una carta desde el hospital mientras se organiza su reunión con el rey Charles III

Ahora Francisco puede pasar parte del día sin altos flujos de oxígeno y utilizar sólo oxígeno suplementario ordinario suministrado por un tubo nasal, informó la oficina de prensa de la Santa Sede. Los médicos también están tratando de reducir el tiempo que utiliza una máscara de ventilación mecánica no invasiva por la noche, para forzar a sus pulmones a trabajar más.

Si bien esos son “ligeros avances”, el Vaticano aún no ha dado un calendario sobre cuándo podría ser dado de alta. Dicho esto, el Palacio de Buckingham anunció el lunes que el rey Carlos III tenía previsto reunirse con Francisco el 8 de abril en el Vaticano.

"No es pecaminoso", así se manifestaron las parejas que acudieron a la plaza del Hospital Gemelli donde el pontífice se encuentra hospitalizado desde el 14 de febrero.

“La situación era muy crítica. Pero ahora, al ver la foto, me hace sonreír. Me hace sentir mejor”, dijo. “Incluso me hace sentir más segura de que la Iglesia sigue adelante, de que nuestro papa puede volver a nosotros”.