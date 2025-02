La cuenta de redes sociales @Pontifex, que no es escrita por el propio papa, agradeció a las personas por sus oraciones el domingo. “Gracias por el afecto, la oración y la cercanía con la que me están acompañando en estos días”, decía la publicación.

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.