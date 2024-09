El presidente de México responsabiliza a Estados Unidos de ola de violencia en el estado de Sinaloa

El gobierno de Sinaloa activó desde el miércoles un operativo de seguridad en las escuelas para tranquilizar a la población y lograr que se reactiven las actividades educativas, pero no ha tenido éxito.

“¿Dónde está la seguridad para nuestros hijos y para uno también?”, dijo a The Associated Press una habitante de Culiacán que se abstuvo de dar su nombre por seguridad. “Es tan peligroso aquí que uno no quiere salir”.