Crece la lucha interna del Cártel de Sinaloa en México tras detención de dos capos en julio

Las autoridades mexicanas han quedado atrapadas en medio de la tormenta: No participaron en la captura del 25 de julio, pero no están dispuestos a aprovechar la oportunidad de tomar medidas contra el Cártel de Sinaloa. El grupo delictivo se está fragmentando, y lo que está en juego es quién tomará las riendas de la facción de Zambada ahora que se encuentra detenido en Estados Unidos .

“Nosotros deseamos que no se agrave la situación en Sinaloa”, señaló López Obrador. “Se había mantenido muy estable en cuanto a violencia. Esto no significa que no hubiese homicidios, pero no había confrontación, no ha habido confrontación de grupos”.