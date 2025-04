A los 12 años, Bergoglio no planeaba ser sacerdote, pues estaba enamorado de Amalia Damonte , una de sus vecinas, quien, por poco, se convierte en su esposa. Así lo narró la mujer a los medios de comunicación.

“En la carta me decía que nos casáramos. Y que, si mi respuesta era no, entonces se hacía cura”, palabras que se terminaron cumpliendo debido a que los padres de Amalia no permitieron que esta relación continuara.