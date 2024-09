En medio de polémicas, el papa Francisco cierra su visita a Bélgica pidiendo que se juzgue a los abusadores

Señalaron que el documento prácticamente no menciona a las mujeres, no cita a ninguna mujer teóloga y contribuye a su “invisibilidad” en la Iglesia y en la sociedad. Hace tiempo que las mujeres denuncian que tienen una posición de segunda clase en la Iglesia, vetadas del sacerdocio y los puestos de pode pese a que hacen la mayor parte del trabajo de educación, cuidado de enfermos y transmisión de la fe.

