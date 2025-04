Entre llamadas a la negociación: el mundo reacciona con consternación a los aranceles de Estados Unidos

“Los contribuyentes han sido estafados durante más de 50 años”, afirmó. “Pero eso ya no va a suceder”.

“Las consecuencias serán nefastas para millones de personas en todo el mundo” , dijo Von der Leyen. Los alimentos, el transporte y los medicamentos costarán más, dijo mientras visitaba Uzbekistán, “y esto está perjudicando, en particular, a los ciudadanos más vulnerables” .

Sin embargo, Von der Leyen no anunció nuevas medidas de represalia y subrayó que la UE estaba dispuesta a negociar con Estados Unidos.

“Si Trump realmente impone aranceles altos, Europa tendrá que responder, pero la paradoja es que a la UE le iría mejor no haciendo nada” , dijo Matteo Villa, analista sénior del Instituto de Estudios Políticos Internacionales de Italia.

Las guerras de aranceles más sonadas de la historia . Corría el mes de diciembre de 1773 cuando cansados de los aranceles a la importación de bienes, los colonos de las nuevas tierras en América declararon un boicot a los bienes producidos en Gran Bretaña, particularmente el té. (Photo by Time Life Pictures/Mansell/Time Life Pictures/Getty Images)

“Vamos a apuntar a los servicios, por ejemplo, los servicios digitales que no están siendo gravados por ahora y podrían serlo, el GAFAM por ejemplo” , dijo en la radio francesa RTL, empleando un acrónimo coloquial para Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft.

El saliente canciller alemán Olaf Scholz dijo que la UE no podrá limitarse a decir que los aranceles son perjudiciales, y “debemos mostrar que tenemos músculos fuertes”.

“Nadie quiere una guerra comercial”

“Nadie gana en una guerra comercial, eso no está en nuestro interés nacional”, dijo Starmer.

Golpe a la economía mundial

“La magnitud del despliegue —tanto en escala como en velocidad— no sólo fue agresiva; fue una disrupción macroeconómica a toda máquina”, dijo Stephen Innes de SPI Asset Management en un comentario.

“Esto es un cambio decisivo, no solo para la economía de Estados Unidos sino para la economía global. Muchos países probablemente terminarán en recesión. Pueden descartar la mayoría de las previsiones, si esta tasa arancelaria se mantiene por un período prolongado de tiempo”, dijo Sonola.

Minimizar los daños

“Estamos desconcertados”

Algunos países, como Australia y Nueva Zelanda , criticaron los aranceles pero dijeron que no tomarían represalias. “Eso provocaría un aumento de precios para los consumidores de Nueva Zelanda y sería inflacionario”, comentó el ministro neozelandés de Comercio, Todd McClay.

“Que yo sepa, no exportamos nada a Estados Unidos”, declaró el jueves a la AP el administrador de la isla Norfolk, George Plant, representante del gobierno australiano en la isla. “No cobramos aranceles a nada. Tampoco se me ocurre ninguna barrera no arancelaria que haya sido implementada, así que estamos desconcertados”.