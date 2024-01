Dubái, Emiratos Árabes Unidos — El ejército de Estados Unidos atacó el sábado otro emplazamiento en Yemen en una zona controlada por los hutíes, el cual —según las fuerzas armadas estadounidenses— ponía en peligro a los buques comerciales en el mar Rojo.

Ello de acuerdo con dos funcionarios de Estados Unidos que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir una operación que aún no se había anunciado públicamente.

El viernes, diversos ataques de Estados Unidos y Reino Unido alcanzaron 28 localidades y más de 60 objetivos. Estados Unidos determinó que la ubicación atacada el sábado, un sitio de radar, aún representaba una amenaza para el tráfico marítimo, dijo un funcionario.