Hamas dice que no hay “avances” en negociación de la segunda fase de la tregua con Israel

La última ronda de conversaciones para la segunda fase del alto el fuego entre Israel y Hamas no ha avanzado hasta ahora, y no estaba claro si las negociaciones se reanudarán el sábado, dijo un alto cargo del grupo insurgente palestino.

Hamas no asistió a las conversaciones, pero estuvo representado por mediadores egipcios y cataríes. Basem Naim, miembro de la oficina política de Hamás, dijo a The Associated Press que no se produjeron “avances” en la búsqueda de una solución antes de que los negociadores israelíes regresaran al país el viernes.