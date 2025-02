Hamas identifica a los tres israelíes que liberará como parte del alto el fuego en Gaza

Hamás había dicho que retrasaría la siguiente liberación luego de acusar a Israel de no cumplir con el acuerdo al no permitir la entrada de suficiente ayuda humanitaria, incluyendo suministros médicos, combustible y maquinaria pesada para limpiar escombros.

Israel dijo que reanudaría los combates el sábado a menos que se liberara a los rehenes , aunque no queda claro si se refería a los tres israelíes programados en el acuerdo o a todos los cautivos restantes, como exigió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta semana.

Un funcionario del gobierno israelí confirmó el viernes que Israel había recibido la lista de los rehenes que serían liberados. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios.

¿Quiénes son los israelíes que serán liberados el sábado?

Preocupación por la condición de los rehenes restantes

La tregua enfrenta un desafío mucho mayor en las próximas semanas . La primera fase del acuerdo está programada para concluir a principios de marzo, y aún no ha habido negociaciones sustantivas sobre la segunda fase, en la que Hamas liberaría a los cautivos restantes a cambio de un fin de la guerra.

Residentes de Gaza se preocupan por lo que está por venir

“La guerra se detuvo, pero la hambruna sigue”, dijo Um Yehia Shaheen, quien huyó de su hogar en la ciudad de Gaza. “Si no fuera por la cocina benéfica, no habríamos podido encontrar una alternativa para nosotros porque todo es caro y no hay cupones de asistencia humanitaria”, señaló.