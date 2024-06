Hospitalizado el primer ministro de Haití, Gary Conille, a pocos días de llegar al país

No se informó por el momento el motivo de la hospitalización.

La oficina del primer ministro dijo en un comunicado que Conille se sintió ligeramente indispuesto “tras una semana de intensas actividades”. No proporcionó más detalles, salvo decir que Conille se encontraba estable y que agradecía a quienes le visitaron y le desearon lo mejor.

Louis Gérald Gilles, miembro del consejo presidencial de transición que eligió a Conille como líder del país caribeño, dijo a The Associated Press que estaba de camino al hospital y que no tenía más información.