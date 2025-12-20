Opinión
Ingeniera parapléjica se convierte en la primera persona en silla de ruedas en volar al espacio

Michaela Benthaus, lesionada en un accidente, cumplió su sueño de viajar al espacio a bordo de un vuelo de Blue Origin

20 de diciembre de 2025 - 3:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta imagen facilitada por Blue Origin, Michaela Benthaus posa tras el aterrizaje de la cápsula de Blue Origin el sábado 20 de diciembre de 2025 en el oeste de Texas.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una ingeniera parapléjica alemana despegó el sábado en un cohete de ensueño con otros cinco pasajeros, dejando atrás su silla de ruedas para flotar en el espacio y contemplar la Tierra desde las alturas.



Michaela Benthaus, gravemente herida en un accidente de bicicleta de montaña hace siete años, se convirtió en la primera usuaria de silla de ruedas en el espacio, al despegar desde el oeste de Texas con Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos. La acompañaba un ejecutivo jubilado de SpaceX también nacido en Alemania, Hans Koenigsmann, que ayudó a organizar y, junto con Blue Origin, patrocinó su viaje. No se divulgaron los precios de sus billetes.

Una extasiada Benthaus dijo que se rió durante todo el trayecto -la cápsula se elevó más de 65 millas - e intentó girar boca abajo una vez en el espacio.

“Ha sido una experiencia genial”, dijo poco después de aterrizar.

This photo provided by Blue Origin shows Michaela Benthaus, a German engineer aiming to become the first wheelchair user in space, talking to crewmate Hans Koenigsmann, a retired SpaceX executive who helped organize and sponsor her flight, on Monday, Dec. 15, 2025, at Blue Origin’s rocket launch site in Van Horn, Texas. (Blue Origin via AP)
This photo provided by Blue Origin shows Michaela Benthaus, a German engineer aiming to become the first wheelchair user in space, talking to crewmate Hans Koenigsmann, a retired SpaceX executive who helped organize and sponsor her flight, on Monday, Dec. 15, 2025, at Blue Origin’s rocket launch site in Van Horn, Texas. (Blue Origin via AP) (The Associated Press)

El vuelo de 10 minutos por el espacio sólo requirió pequeños ajustes para acomodar a Benthaus, según la empresa. Esto se debe a que la cápsula autónoma New Shepard se diseñó pensando en la accesibilidad, “haciéndola más accesible a un abanico más amplio de personas que los vuelos espaciales tradicionales”, explicó Jake Mills, ingeniero de Blue Origin que entrenó a la tripulación y les ayudó el día del lanzamiento.

Entre los anteriores turistas espaciales de Blue Origin: personas con movilidad reducida y problemas de visión o audición, y un par de ancianos de 90 años.

Para Benthaus, Blue Origin añadió una tabla de transferencia de pacientes para que pudiera desplazarse entre la escotilla de la cápsula y su asiento. El equipo de recuperación también desenrolló una alfombra en el suelo del desierto tras el aterrizaje, proporcionando acceso inmediato a su silla de ruedas, que dejó atrás en el despegue. Koenigsmann participó en el diseño y las pruebas. En la plataforma de lanzamiento ya había un ascensor para subir los siete pisos hasta la cápsula situada encima del cohete.

Benthaus, de 33 años, que forma parte del programa de graduados en prácticas de la Agencia Espacial Europea en los Países Bajos, experimentó fragmentos de ingravidez durante un vuelo en avión parabólico desde Houston en 2022. Menos de dos años después, participó en una misión espacial simulada de dos semanas en Polonia.

“Nunca pensé que realizar un vuelo espacial fuera una opción real para mí porque, incluso siendo una persona muy sana, es muy competitivo”, declaró a The Associated Press antes del vuelo.

Su accidente echó por tierra todas sus esperanzas. “No hay antecedentes de personas discapacitadas que hayan volado al espacio”, afirma.

Foto entregada por Blue Origin que muestra a Michaela Benthaus, una ingeniera alemana que busca ser la primera usuaria de una silla de ruedas en el espacio, en un simulacro de cabina espacial en la base de Blue Origin en Van Horn, Texas, el 15 de diciembre del 2025. (Blue Origin via AP)
Foto entregada por Blue Origin que muestra a Michaela Benthaus, una ingeniera alemana que busca ser la primera usuaria de una silla de ruedas en el espacio, en un simulacro de cabina espacial en la base de Blue Origin en Van Horn, Texas, el 15 de diciembre del 2025. (Blue Origin via AP) (The Associated Press)

Cuando Koenigsmann le planteó el año pasado la posibilidad de volar en Blue Origin y experimentar más de tres minutos de ingravidez en un salto espacial, Benthaus pensó que podía haber un malentendido. Pero no fue así, y se apuntó de inmediato.

Se trata de una misión privada de Benthaus, sin participación de la ESA, que este año autorizó al astronauta de reserva John McFall, amputado, para un futuro vuelo a la Estación Espacial Internacional. El ex paralímpico británico perdió la pierna derecha en un accidente de moto cuando era adolescente.

Una lesión en la médula espinal impide a Benthaus caminar, a diferencia de McFall, que utiliza una prótesis de pierna y podría evacuar por sí mismo una cápsula espacial en caso de emergencia al aterrizar. Koenigsmann fue designado antes del vuelo como su ayudante de emergencia; él y Mills la sacaron de la cápsula y bajaron el corto tramo de escaleras al final del vuelo.

“Nunca debes renunciar a tus sueños, ¿verdad?”. instó Benthaus tras el touchdown.

Benthaus se empeñó en hacer todo lo posible por sí misma. Su objetivo no es sólo hacer accesible el espacio a los discapacitados, sino también mejorar la accesibilidad en la Tierra.

Aunque recibe muchos comentarios positivos dentro de “mi burbuja espacial”, dice que los de fuera no siempre son tan inclusivos.

“Espero de verdad que se esté abriendo a gente como yo, espero ser sólo el principio”, dijo.

Emocionada por lo vivido la mañana del domingo, 3 de agosto de 2025, la meteoróloga puertorriqueña Debora Martorell regresó de su primer vuelo espacial. (Blue Origin)La boricua formó parte de la tripulación en la misión NS-34 de la empresa Blue Origin. La meteoróloga tras salir de la cápsula de la misión NS-34, ondeó con orgullo la bandera de Puerto Rico.
1 / 10 | En imágenes: así fue el viaje al espacio de Deborah Martorell y la tripulación del NS-34 de Blue Origin. Emocionada por lo vivido la mañana del domingo, 3 de agosto de 2025, la meteoróloga puertorriqueña Debora Martorell regresó de su primer vuelo espacial. (Blue Origin) - Blue Origin

Además de Koenigsmann, Benthaus compartió el viaje con ejecutivos e inversores y un informático. Con ellos, la lista de viajeros espaciales de Blue Origin ascendió a 86.

Bezos, el multimillonario fundador de Amazon, creó Blue Origin en 2000 y lanzó su primer vuelo espacial con pasajeros en 2021. Desde entonces, la empresa ha puesto en órbita naves espaciales desde Cabo Cañaveral, Florida, con el cohete New Glenn, más grande y potente, y trabaja para enviar módulos de aterrizaje a la Luna.

