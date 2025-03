Beirut — Un ataque aéreo israelí con un dron impactó un automóvil en el sur del Líbano el sábado , matando a una persona que, según el ejército israelí, era miembro de Hezbollah. La Agencia Nacional de Noticias, estatal, no proporcionó más detalles sobre el ataque en la aldea de Bourj el-Mlouk.

El ataque se produjo un día después de que el tribunal militar del Líbano condenara a dos personas a penas de prisión por proporcionar información digital a Israel. Cuatro funcionarios judiciales dijeron a The Associated Press el sábado que uno de los condenados recibió una pena de 15 años de prisión, mientras que el otro fue sentenciado a diez años de cárcel. Un tercero fue liberado por falta de pruebas en su contra, dijeron los funcionarios bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a compartir información con los medios.