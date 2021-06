El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le dijo este miércoles a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que es mejor verse cara a cara, al inicio de la cumbre en Ginebra.”

“Como siempre he dicho afuera, es mejor verse cara a cara”, señaló el estadounidense al ruso, tras darle las gracias después de que Putin dijera que espera que la reunión de hoy sea “productiva”.

Ambos mandatarios hablaron delante de los periodistas al comienzo del encuentro, antes de que los reporteros fueran sacados de la sala.

Por su parte, Putin expresó a Biden su deseo de que su primera cumbre sea productiva. ”Se han acumulado muchas cuestiones en las relaciones ruso-estadounidenses. Espero que nuestro encuentro sea productivo”, dijo el líder ruso al inicio de la cumbre en la Villa La Grange.

PUBLICIDAD

”Señor presidente, quisiera agradecerle su iniciativa de celebrar esta reunión”, añadió el líder ruso, sentado en una de las bibliotecas de la mansión junto a Biden y sus respectivos ministros de Exteriores.

El vocero de Putin, Dmitry Peskov, advirtió horas antes de la cumbre que ésta “no será fácil” y que es probable que no arroje avances. Los asuntos contemplados en su amplia agenda “son en su mayoría problemáticos”.

“Tenemos muchas cuestiones que hemos dejado de lado durante mucho tiempo y que debemos analizar. Es por eso que el presidente Putin viene con una actitud de plantear preguntas de forma sincera y constructiva y tratar de hallar soluciones”, apuntó Peskov.

“No, este día no será histórico y no debemos esperar ningún avance. La situación es demasiado complicada en las relaciones ruso-estadounidenses”, añadió. “Sin embargo, el hecho de que los dos presidentes hayan acordado reunirse y empezar a hablar abiertamente sobre los problemas ya es un logro. Podemos decir, antes siquiera de empezar, que la cumbre tiene ya un resultado positivo, pero no debemos esperar avances”.

Según Peskov, las cuestiones bilaterales que Moscú quiere abordar incluyen la estabilidad estratégica, el control de armas, la cooperación en conflictos regionales y acerca de la pandemia del coronavirus, y el cambio climático.

Las condiciones en las que se celebrará la cumbre están meticulosamente coreografiadas y negociadas por ambas partes.

Biden y Putin celebrarán primero una reunión relativamente íntima con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov. El diálogo se abrirá después para incluir a cinco asesores por cada bando.

Una vez que finalice el encuentro, Putin será el primero en ofrecer una conferencia de prensa en solitario, seguido de Biden.