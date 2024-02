La madre de Navalny presenta una demanda en Rusia para exigir la entrega del cadáver de su hijo

Lyudmila Navalnaya lleva desde el sábado tratando de recuperar el cuerpo de su hijo, que murió en una colonia penal en el extremo norte del país un día antes. Según el equipo de Navalny, no ha podido averiguar dónde se encuentra el cadáver.

“Llevo cinco días sin poder verlo. No me han entregado su cuerpo. Y ni siquiera me dicen donde está”, dijo Navalnaya, de 69 años y vestida completamente de negro, en el video grabado ante el recinto alambrado de la Colonia Penal número 3 en Kharp, a unos 1,900 kilómetros (1,200 millas) al noreste de Moscú.