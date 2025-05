View this post on Instagram

“Fui a la plaza el primer día del cónclave . Imaginábamos que no iba a haber fumata, que iba a ser negra, porque también era muy pronto, (...) al otro día, fuimos de los primeros en entrar en el espacio y yo decidí sacar mi bandera. Yo veía tantas banderas y decía: ‘no me voy a quedar fuera’. Desde el momento en que la saqué, comenzó a crear sensación” , expresó en entrevista con El Nuevo Día el diácono transitorio de la Diócesis de Fajardo-Humacao.

Italianos y personas de distintas partes de mundo no tardaron en acercarse y preguntar de dónde era la bandera, cuyos colores llamativos comenzaron a captar la atención.

“Me preguntaban si era de Texas como tenía una estrella o de Cuba por los colores (...) la mantuve en alto casi todo el tiempo y a la gente le gustaba tanto que se paraban a tomarle fotos (...) Pero yo me enteré de la sensación que estaba causando por el reel que ustedes publicaron” , indicó Rodríguez Güivas, oriundo de Carolina, en referencia al video publicado en El Nuevo Día que mostró el instante en que la bandera resaltó entre la multitud.

El diácono recibió el video en medio del bullicio luego de que una feligrés le envió el enlace. Los mensajes y las llamadas no tardaron en inundar su celular, que contaba con poca señal.

“Yo decía: ‘Pero ¿qué está pasando? (...) Ahí yo empiezo a caer en cuenta de lo que se había provocado. Yo la levantaba porque me siento orgulloso de ser puertorriqueño, pero jamás pensé que iba a ser el impacto tan positivo y que los puertorriqueños se sintieran tan cerca en estas elecciones del nuevo pontífice“ , expresó.

“Cuando empieza a salir la fumata blanca, que la gente comienza a gritar y de momento comienzan a sonar las campanas de la plaza de San Pedro, a mí se me empezó a hacer un taco en la garganta. Era el primer cónclave que yo podía vivir en persona. Me recuerdo del cónclave del papa Francisco, pero estaba en escuela superior y no estaba tan adentrado a la Iglesia”, relató al mencionar que los seminaristas Carlos Xavier Pérez Santos y José Enrique Meléndez, quienes lo acompañaron a Roma, compartieron esos sentimientos.