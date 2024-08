La oposición venezolana aseguró más del 80% de las actas de escrutinio de votos

Con el tono tranquilizador de alguien que sistemáticamente ha sido considerada no favorita para ganar, la destacada opositora María Corina Machado anunció que su coalición había reunido más de dos tercios de las actas de escrutinio de los centros de votación de todo el país , y que éstas muestran que el presidente Nicolás Maduro había resultado perdedor en su intento por ser reelegido.

Disciplina

El domingo, las autoridades intentaron impedir el acceso de los voluntarios de la oposición a las casillas, y en algunos lugares lo consiguieron. Pero en otros los voluntarios se mostraron inquebrantables y, una vez dentro de los centros de votación, no se marcharon, en algunos casos hasta pasadas las 11 de la noche.

El “chorizo”

El Consejo Nacional Electoral aún no ha publicado los resultados en su sitio web, que no funciona desde el lunes. Aunque no está obligado a publicar imágenes de las actas de escrutinio, ha compartido previamente los totales de cada acta.