Llega a Cuba la flotilla de la Marina rusa con una fragata y un submarino nuclear

El buque petrolero de la flota Pashin, encabezando la flotilla, comenzó a las 7:47 a.m. a pasar por la estrecha entrada de la bahía de la capital cubana , frente a La Habana Vieja, bajo una suave lluvia y con apoyo técnico cubano.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos , que aseguró estar siguiendo los movimientos de la flotilla desde hace días, afirmó a EFE que no percibe este movimiento ruso como una amenaza .

No obstante, varios buques de guerra estadounidense se movilizaron en las últimas horas para seguir de cerca la trayectoria de la flotilla rusa, cuando los barcos más cerca estaban de la costa de Florida .

Estas fuentes no mostraron preocupación por la presencia militar rusa cerca de Estados Unidos. “Los despliegues de Rusia son parte de una actividad naval rutinaria y no nos preocupan, ya que no representan una amenaza directa”, afirmaron.