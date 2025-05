Los votos que consagraron al papa León XIV en un cónclave que dejó un “gran derrotado”

La jugada urdida por un sector conservador que apuntaba a regresar a una Iglesia “institucional” y a poner orden a la “confusión” creada por los 12 años y 39 días del pontificado del papa Francisco, no funcionó.

“Pues ya vimos que la cuestión que tratamos no puede tener una solución eficaz si no es dando por sentado y aceptado que el derecho de propiedad debe considerarse inviolable. Por ello, las leyes deben favorecer este derecho y proveer, en la medida de lo posible, a que la mayor parte de la masa obrera tenga algo en propiedad. Con ello se obtendrían notables ventajas, y en primer lugar, sin duda alguna, una más equitativa distribución de las riquezas, siguió, en una encíclica promulgada el 15 de mayo de 1891 y que resulta más que actual en el mundo de hoy.

“La violencia de las revoluciones civiles ha dividido a las naciones en dos clases de ciudadanos, abriendo un inmenso abismo entre una y otra. En un lado, la clase poderosa, por rica, que monopoliza la producción y el comercio, aprovechando en su propia comodidad y beneficio toda la potencia productiva de las riquezas, y goza de no poca influencia en la administración del Estado. En el otro, la multitud desamparada y débil, con el alma lacerada y dispuesta en todo momento al alboroto”, también indicó León XIII, en afirmaciones que no pueden no recordar esa lucha por los descartados, los últimos del papa Francisco, que se convirtió en la voz de los si voz. Y que, en un mundo que consideraba sumido en una “tercera guerra mundial en pedazos”, nunca se cansó de llamar a la paz, contra viento y marea.