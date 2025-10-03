Luxemburgo corona a un nuevo gran duque tras la abdicación del anterior

Luxemburgo — El gran duque Guillaume juró el viernes ascender al trono de Luxemburgo en una ceremonia tradicional a la que asistieron miembros de la realeza y jefes de estado europeos.

Flanqueado por su esposa, la nueva gran duquesa Stéphanie, el gran duque Guillaume, de 43 años, prestó juramento en el parlamento de Luxemburgo y tomó el trono.

“Viviré la vida de mi pueblo, de quien no quiero estar separado por ninguna barrera. Compartiré sus alegrías y sufrimientos”, dijo Guillaume, citando un discurso de 1919 de una de sus predecesoras, la Gran Duquesa Charlotte, en su primer discurso a la nación. Estableció un paralelismo entre la carnicería de la Primera Guerra Mundial y las tensiones geopolíticas actuales.

“Como símbolo de los principios de libertad y unidad consagrados en nuestra Constitución, la monarquía ha seguido siendo, entonces como ahora, un punto de referencia constante y un apoyo firme en tiempos de crisis. En este sentido, el juramento que acabo de prestar sobre la Constitución marca un hito institucional significativo para nuestro país”.

PUBLICIDAD

El gran duque Guillaume, de 43 años, reemplaza a su padre Henri, de 70, quien había servido durante 25 años en el papel en gran medida simbólico.

El público de Luxemburgo espera para saludar al nuevo gran duque. Multitudes se reunieron frente a la piedra amarilla y las torretas ornamentadas del palacio. Algunos tenían sus rostros pintados con la bandera de Luxemburgo: rojo, blanco y azul claro, el mismo color del vestido que lucía la nueva Gran Duquesa, Stéphanie, nacida en Bélgica.

Nefeni Neocleousk, de 18 años, llevaba una bandera luxemburguesa sobre sus hombros y deseó lo mejor al gran duque en idioma luxemburgués.

“¡Maach dat gudd! ¡Du packs dat!”, dijo, lo que significa “Hazlo bien, tendrás éxito” en inglés.

El nuevo gran duque saludará en breve al público desde un balcón del Palacio Gran Ducal con la familia real a su lado, incluidos sus hijos, Charles, de 5 años, y François, de 2.

Miembros de la realeza de los Países Bajos y Bélgica asistieron a las ceremonias. Más tarde el viernes, el nuevo gran duque será el anfitrión de una gala nocturna para invitados, incluidos el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier.

Es el séptimo gran duque de Luxemburgo desde 1890, cuando se estableció la monarquía moderna. El sábado y el domingo recorrerá su nuevo reino, un pequeño ducado, del tamaño de Rhode Island, de 700,000 ciudadanos en el corazón de Europa.

Durante el fin de semana, Guillaume realizará una gira tradicional por la nación que finalizará con una misa dominical con el arzobispo Jean-Claude Hollerich en la catedral católica de Notre-Dame de Luxemburgo.

PUBLICIDAD

Una panadera que le enseñó a Guillaume celebra su ascenso al trono. Lea Lister, de 70 años, proveedora oficial de la Corte Real, dejó aproximadamente 200 madeleines, un pequeño bizcocho en forma de concha, para el personal de las ceremonias. Ella está vendiendo cajas conmemorativas de los pasteles con Guillaume y Stéphanie diseñados para parecerse a “un cuento de hadas romántico” que refleja los pintorescos castillos y bosques de Luxemburgo.

Cuando Guillaume tenía 13 años, ella comenzó a enseñarle a cocinar platos como Bouneschlupp, una abundante sopa de judías verdes y jamón.

Sentada debajo de los retratos del novelista francés Marcel Proust y un Gran Duque Henri, dijo que la amabilidad y la empatía de Guillaume le vendrán bien como soberano, y podrá alimentar a la familia.

“Se puede sentir que es hijo de una pareja de padres que se amaban mucho”, dijo sobre Guillaume. “Es muy emotivo, muy sensible. Así que me encanta eso y creo que será un hermoso Gran Duque para nosotros”.

Luxemburgo es el país más rico de la UE. Dividida de parte de lo que ahora son Francia, Bélgica y Alemania en los siglos XVII y XIX, la pequeña nación es una democracia parlamentaria con el gran duque como jefe de estado, similar al rey Carlos en el Reino Unido o al rey Felipe en Bélgica. Aproximadamente 700,000 ciudadanos hablan una mezcla de luxemburgués, una lengua germánica, y francés y alemán en la vida pública. Es el último gran ducado que queda en el mundo.

Luxemburgo, una de las naciones más pequeñas de la Unión Europea y la más rica per cápita, es una potencia financiera que alberga importantes instituciones de la UE como el Tribunal de Justicia Europeo y el Banco Europeo de Inversiones. El gran ducado alberga muchos de los bancos de la eurozona, empresas de reaseguros y gestores de fondos de cobertura y mercados monetarios.

PUBLICIDAD

Guillaume será el séptimo gran duque de Luxemburgo desde 1890, cuando se estableció la monarquía moderna. En todo el ducado, su foto reemplazará la de su padre. Su monograma, letras “G” doradas simétricas debajo de una corona, también se agregará a los uniformes del ejército, la policía, los servicios de emergencia, el servicio penitenciario y la aduana.

Guillaume, como Henri, fue educado en Francia, Suiza y en la academia militar del Reino Unido, Sandhurst. Guillaume luego trabajó para empresas belgas, alemanas y españolas.

Christoph Brüll, historiador y profesor de la Universidad de Luxemburgo, dijo que Guillaume asumirá un papel muy tradicional.