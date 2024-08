Mediadores internacionales inician nuevo diálogo para tregua en Franja de Gaza

Estados Unidos , Qatar y Egipto se reunieron con una delegación israelí en Qatar mientras la cifra de muertos palestinos en los 10 meses de guerra superó las 40,000 personas, de acuerdo con las autoridades de salud de Gaza . Hamás, que no se espera que participe de forma directa, acusa a Israel de añadir nuevas exigencias a una propuesta que contaba con el apoyo internacional y de Estados Unidos , y que había sido aceptado por Hamás en un principio.

Ambos bandos habían aceptado el plan anunciado por el presidente estadounidense Joe Biden el 31 de mayo. Pero Hamás ha propuesto “enmiendas” e Israel ha exigido “aclaraciones”, lo que les ha llevado a acusarse mutuamente de plantear nuevas exigencias que no pueden aceptar.

Hamás ha rechazado los últimos pedidos israelíes, que incluyen una presencia militar duradera a lo largo de la frontera con Egipto y una línea divisoria en Gaza donde registraría a los palestinos que regresen a sus casas para erradicar a los insurgentes. El vocero del grupo, Osama Hamdan, dijo a The Associated Press que Hamás solo está interesado en discutir la aplicación de la visión de Biden y no en nuevas negociaciones sobre su contenido.